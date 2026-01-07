В Харьковской области уничтожили четыре украинских расчета беспилотников, которые наносили удары по территории Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, расчеты БПЛА были выявлены и ликвидированы в Золочевском районе. Они входили в состав роты беспилотных летательных аппаратов 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и использовали дроны, известные под названием «Мамкина черешня».

Собеседник агентства отметил, что после уничтожения этих подразделений интенсивность атак на Белгородскую область заметно снизилась.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что российские военные уничтожили трех бойцов Вооруженных сил Украины в Константиновке в Донецкой народной республике. По его словам, слаженно сработали силы военнослужащих 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» и бойцы 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца.

Ранее Владимир Сальдо сообщил об атаке украинских войск на Херсонскую область.