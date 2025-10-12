На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители украинского города начали массово переходить на русский язык

РИА: житомирцы добровольно переходят на русскую речь, несмотря на запрет
true
true
true
close
Shutterstock

Жители украинского города Житомир массово переходят на русский язык в повседневном общении, игнорируя ограничения, введенные киевскими властями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Они самостоятельно перешли на общение между собой на русском языке, русская речь уже опять слышна в общественных местах, и горожане не скрывают свой выбор», — заявил собеседник агентства.

Источник в силовых структурах добавил, что житомирцы осознанно идут на этот шаг. По словам собеседника агентства, это стало ответом на вышедшую из-под контроля ситуацию в стране. Жители Житомира считают, что политика Киева работает против интересов простых граждан.

Накануне бывший вице-спикер парламента от партии «Свобода» Руслан Кошулинский предложил русскоязычных жителей Украины лишить образования и работы. По его словам, только так можно заставить людей забыть русский язык.

Также издание «Страна.ua» сообщало, что николаевское подразделение Службы безопасности Украины с октября стало заводить дела даже на тех граждан, кто в сети пишет «Россия» с заглавной буквы.

Новость дополняется.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами