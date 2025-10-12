Жители украинского города Житомир массово переходят на русский язык в повседневном общении, игнорируя ограничения, введенные киевскими властями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Они самостоятельно перешли на общение между собой на русском языке, русская речь уже опять слышна в общественных местах, и горожане не скрывают свой выбор», — заявил собеседник агентства.

Источник в силовых структурах добавил, что житомирцы осознанно идут на этот шаг. По словам собеседника агентства, это стало ответом на вышедшую из-под контроля ситуацию в стране. Жители Житомира считают, что политика Киева работает против интересов простых граждан.

Накануне бывший вице-спикер парламента от партии «Свобода» Руслан Кошулинский предложил русскоязычных жителей Украины лишить образования и работы. По его словам, только так можно заставить людей забыть русский язык.

Также издание «Страна.ua» сообщало, что николаевское подразделение Службы безопасности Украины с октября стало заводить дела даже на тех граждан, кто в сети пишет «Россия» с заглавной буквы.

Новость дополняется.