Кадыров сообщил о ликвидации пехоты ВСУ в ДНР

Кадыров: операторы БПЛА и артиллеристы уничтожили бойцов ВСУ в Константиновке
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные уничтожили трех бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, слаженно сработали силы военнослужащих 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» и бойцы 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца.

Операторы разведывательных БПЛА выявили передвижение трех украинских солдат. Их координаты передали дроноводам и артиллеристам. По противнику был нанесен удар.

«Трое нацистов больше никогда не направят оружие против российских подразделений», — написал глава Чечни.

20 декабря Кадыров сообщил, что российские военнослужащие уничтожили в районе Константиновки в ДНР американский бронетранспортер и 12 украинских бойцов. По его информации, российские разведчики обнаружили передвижение украинских бойцов и бронетранспортера «М-113» американского производства, а группа операторов БПЛА полка «Север-Ахмат» под командованием полковника Зайнди Зингиева нанесла по ним серию ударов FPV-дронами.

Ранее бойцы в зоне СВО получили 45 единиц техники по поручению Кадырова.

