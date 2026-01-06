Размер шрифта
Трамп убежден в непобедимости американской армии

Трамп заявил, что непобедимость армии США не подлежит обсуждению
Президент США Дональд Трамп заявил о непобедимости американской армии, подчеркнув, что этот вопрос не подлежит обсуждению. Трансляцию его выступления ведет Белый дом в YouTube.

Выступая перед законодателями-республиканцами в Вашингтоне, Трамп заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту, но их военное превосходство неоспоримо.

«Никто не может нас победить, никто. Мы не хотим этого. Мы не хотим обсуждений», — сказал американский президент.

В ноябре Трамп на мероприятии компании McDonald's заявил о восстановлении боевой мощи американских вооруженных сил, назвав их сильнейшими в мире. Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты не только обладают самой мощной армией, но и производят лучшее военное оборудование в мире. Это заявление стало частью его регулярных выступлений о достижениях администрации в военной сфере.

До этого президент США сказал, что его страна не заинтересована в развязывании военных конфликтов. Вместе с тем он отметил, что «укрепил» американские вооруженные силы, которые являются «самыми мощными в мире».

Ранее Трамп не исключил, что против него могут инициировать процедуру импичмента.

