Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Сальдо сообщил об атаке украинских войск на Херсонскую область

Сальдо: ВСУ предпринимают попытку массированной атаки БПЛА на Херсонщину
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Херсонскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

На территории региона работают системы противовоздушной обороны.

«Все экстренные и коммунальные службы приведены в готовность для оперативной ликвидации возможных последствий», — написал глава региона.

До этого глава Алешкинского округа Руслан Хоменко сообщил, что за период с 27 декабря 2025 года по 3 января 2026 года украинские военные нанесли по территории 769 ударов беспилотниками и артиллерией. 1 января в результате атаки ВСУ были ранены три человека, одного ребенка не удалось спасти. В частности, под удар ВСУ попали вышки связи, школа в Великих Копанях, гражданские автомобили и дома мирных жителей.

В новогоднюю ночь украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области, в результате чего пострадали более 60 человек. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее ВСУ атаковали здание детского сада «Искорка» в Херсонской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27569569_rnd_9",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+