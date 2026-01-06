Сальдо сообщил об атаке украинских войск на Херсонскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Херсонскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

На территории региона работают системы противовоздушной обороны.

«Все экстренные и коммунальные службы приведены в готовность для оперативной ликвидации возможных последствий», — написал глава региона.

До этого глава Алешкинского округа Руслан Хоменко сообщил, что за период с 27 декабря 2025 года по 3 января 2026 года украинские военные нанесли по территории 769 ударов беспилотниками и артиллерией. 1 января в результате атаки ВСУ были ранены три человека, одного ребенка не удалось спасти. В частности, под удар ВСУ попали вышки связи, школа в Великих Копанях, гражданские автомобили и дома мирных жителей.

В новогоднюю ночь украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области, в результате чего пострадали более 60 человек. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее ВСУ атаковали здание детского сада «Искорка» в Херсонской области.