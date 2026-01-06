Балицкий предупредил о возможных провокациях Киева перед Рождеством

Балицкий: в Запорожской области перед Рождеством остается опасность провокаций

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе возможны провокации со стороны Киева перед Рождеством.

По его словам, в храмах, расположенных в 15-километровой близости от линии боевого соприкосновения, богослужений не будет.

«В храмах, находящихся на расстоянии более 15 километров от линии боевого соприкосновения, праздничные богослужения пройдут только внутри храмов с ограничением количеством прихожан. В храмах, находящихся в районах более 30 километров от линии боевого соприкосновения, праздничные богослужения пройдут без дополнительных ограничений по окончании комендантского часа», — поделился Балицкий.

Обеспечением безопасности прихожан занимаются сотрудники ГУ МЧС РФ, а также полиция.

Накануне Балицкий сообщал, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Каменско-Днепровского округа Запорожской области оказались повреждены жилой дом и легковая машина.

Балицкий добавил, что также были установлены попытки атаки украинских военных на критическую инфраструктуру — линии электропередачи в Каменско-Днепровском муниципальном округе.

Ранее в Генштабе ВС РФ заявили о росте темпов расширения полосы безопасности.