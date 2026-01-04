Размер шрифта
В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю, есть пострадавшие

Гладков: в результате удара ВСУ один человек погиб, двое получили ранения
В поселке Октябрьском Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины ударил по автомобилю — один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в автомобиле находилась семья, не удалось спасти мужчину за рулем.

«Женщина и 4-летний ребенок, находившиеся в машине, получили множественные осколочные ранения. В тяжелом состоянии они доставлены в Октябрьскую РБ, где им оказали необходимую помощь. Для продолжения лечения пострадавшие будут переведены в медицинские учреждения Белгорода», — написал глава региона.

Он также выразил соболезнования близким погибшего.

От детонации машина загорелась — пожарные уже ликвидировали возгорание. Также получил повреждение гараж, добавил Гладков.

Накануне украинские войска атаковали город Губкин в Белгородской области, в результате чего пострадала мирная жительница. Медики оказывают ей помощь. Кроме того, на месте атаки дроном произошло возгорание торгового помещения. Были повреждены фасад, остекление коммерческого объекта. В результате взрыва беспилотника были выбиты окна восьми квартир трех многоквартирных домов.

Ранее более 100 БПЛА атаковали Россию.

