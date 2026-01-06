Камбоджа по ошибке обстреляла территорию Таиланда

В Таиланде сообщили об ошибочном обстреле со стороны Камбоджи

Вооруженные силы Камбоджи по ошибке обстреляли территорию Таиланда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Королевских сухопутных сил Таиланда.

Власти Камбоджи сразу после инцидента связалась с таиландской стороной.

«Расследование показало, что это был минометный снаряд, выпущенный из Камбоджи, в результате чего один таиландский военный получил незначительные осколочные ранения», — говорится в заявлении.

27 декабря министры обороны Таиланда и Камбоджи Наттхапхон Накпханит и Теа Сейха подписали совместное заявление о прекращении огня на границе между двумя государствами. В документе говорится, что Бангкок и Пномпень обязаны воздерживаться от применения военной силы, а также стремиться к мирному урегулированию возникающих спорных моментов.

В начале декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. Незадолго до этого страны ударили друг по другу на приграничной территории. Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

Ранее Трамп приветствовал прекращение боевых действий между Таиландом и Камбоджей.