В Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили более 40 БПЛА за четыре часа

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что речь идет об аппаратах, ликвидированных в период с 16:00 до 20:00 мск.

Наибольшее число беспилотников — 16 — российские военные сбили над территорией Белгородской области. Кроме того, семь дронов уничтожили над Курской областью, шесть — над Рязанской, пять — над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву. Также силы ПВО сбили четыре БПЛА в небе над Ростовской областью, два — над Тульской и по одному — над Брянской и Воронежской областями.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю перехватили и уничтожили 1548 украинских беспилотников над территорией России.

Больше всего дронов были сбиты 2 января — 435 единиц, при этом 31 декабря — 371. В основном БПЛА уничтожались над европейской частью России.

С 22 по 28 декабря российские военные ликвидировали 1651 украинский беспилотник.

Ранее в Ельце обломки БПЛА попали в несколько многоквартирных домов.