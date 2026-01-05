На подлете к Москве уничтожен третий украинский беспилотник

Собянин: система ПВО сбила еще один летевший к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили третий беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который направлялся в сторону Москвы. Об этом в мессенджере Max написал мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву», — написал глава города.

Мэр добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

О двух других беспилотниках Собянин написал в 17:59 и в 18:06. Глава города также указал, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Минобороны России также сообщило, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России. В оборонном ведомстве уточнили, что речь идет об аппаратах, ликвидированных в период с 16:00 до 20:00 мск.

Ранее в Ельце обломки БПЛА попали в несколько многоквартирных домов.