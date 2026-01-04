Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

В Курской области украинские беспилотники повредили объект энергетики

Электроснабжение в Хомутовском и Рыльском районах нарушено после атаки ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские беспилотники атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В результате повреждений электроснабжение оказалось нарушено в Хомутовском и частично Рыльском районах. Без электричества остались 115 населенных пунктов, что затронуло более 11 тыс. потребителей.

По словам главы региона, подача электроэнергии будет восстановлена в самое ближайшее время.

До этого обломки беспилотника частично разрушили частный дом в станице Журавской Кореневского района на Кубани. В близлежащих трех домовладениях выбито остекление в окнах.

Также в поселке Октябрьском Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины ударил по автомобилю — одного человека спасти не удалось, еще двое получили ранения.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали при ударах дронов ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27558841_rnd_1",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+