В Курской области украинские беспилотники повредили объект энергетики

Электроснабжение в Хомутовском и Рыльском районах нарушено после атаки ВСУ

Украинские беспилотники атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В результате повреждений электроснабжение оказалось нарушено в Хомутовском и частично Рыльском районах. Без электричества остались 115 населенных пунктов, что затронуло более 11 тыс. потребителей.

По словам главы региона, подача электроэнергии будет восстановлена в самое ближайшее время.

До этого обломки беспилотника частично разрушили частный дом в станице Журавской Кореневского района на Кубани. В близлежащих трех домовладениях выбито остекление в окнах.

Также в поселке Октябрьском Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины ударил по автомобилю — одного человека спасти не удалось, еще двое получили ранения.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали при ударах дронов ВСУ.