«Сына назначили в «Айдар». Он был против»: чем закончился суд по самому массовому делу нацбатальона

Южный окружной военный суд приговорил 15 бойцов нацбатальона «Айдар»* к срокам от 15 лет до 21 года лишения свободы. Это уголовное дело начали рассматривать еще в 2023 году. Оно стало одним из самых массовых. Изначально по нему проходило 18 человек, однако позже дело в отношении троих фигурантов было выделено в отдельное производство. Только двое из подсудимых признали вину, остальные 13 человек собираются обжаловать приговоры, так как считают, что ничего противозаконного не совершали. Что известно о процессе и фигурантах — в материале «Газеты.Ru».

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 15 участников нацбатальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) к срокам от 15 лет до 21 года лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, подсудимые входили в батальон в разные периоды — с августа 2014-го по март 2022 года. В их задачи входили слежка за военнослужащими ДНР, передача информации командованию и участие в боевых действиях в Донецке. При этом шестеро осужденных, как следует из решения суда, принимали участие в боевых действиях против военных ДНР и ЛНР еще до вступления в спецподразделение.

Фигурантам вменяли несколько статей в зависимости от роли и степени участия: организация или участие в террористической организации (ч. 1 и 2 ст. 205.5 УК РФ), насильственный захват или удержание власти (ст. 278 УК РФ), а также прохождение обучения в целях террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

Гособвинение запрашивало для них сроки от 20 до 24 лет лишения свободы. В итоге трое фигурантов — Сергей Калинченко, Виталий Грузинов и Роман Недоступ — были осуждены на 21 год. Николай Чуприн, Тарас Радченко, Семен Забайрачный, Сергей Никитюк, Александр Таранц и Владислав Ермолинский получили по 20 лет лишения свободы. Владимира Макаренко и Игоря Гайоху приговорили к 18 годам, Андрея Шолика, Вячеслава Байдюка и Виталия Крхалева — к 16, Дмитрия Федченко — 15.

По словам защиты, только двое из 15 подсудимых признали вину. Остальные собираются обжаловать приговоры, так как утверждают, что не совершали ничего противозаконного, в том числе военных преступлений: кто-то был призван, кто-то подписал контракт.

«Мы обязаны обжаловать. Я считаю, правильно обжаловать. Конечно, мы будем [обжаловать приговоры]», — заявила ТАСС адвокат Мария Эйсмонт.

Дело бойцов «Айдар»

Уголовное дело в отношении бойцов «Айдара» было возбуждено еще в ДНР. В июле 2023 года стало известно, что его рассмотрит Южный окружной военный суд.

«[Фигурантам] вменяются насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР (ч. 4 ст. 34, ст. 323 УК ДНР) и участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 234 УК ДНР). Позднее в ходе судебного заседания они будут переквалифицированы на статьи УК РФ. Все обвиняемые будут принимать участие в процессе очно», — рассказал тогда источник ТАСС.

Как уточняло агентство, ранее российские суды уже рассматривали дела отдельных участников этого нацбатальона, но такое массовое рассматривалось в РФ впервые. Изначально по делу проходило 18 человек — в том числе две женщины Марина Мищенко и Лилия Прутян, которые оказывали медпомощь раненым бойцам батальона. Однако позже дело в отношении троих фигурантов было выделено в отдельное производство.

Российский суд вынес приговор 23 «азовцам» Южный окружной военный суд приговорил 23 участников украинского батальона «Азов*»... 26 марта 13:07

Судебный процесс начался 25 июля. На заседании 29 августа двое обвиняемых признали вину. Тогда же был допрошен свидетель защиты — мать одного из подсудимых. Она рассказала, что сын заключил контракт с ВСУ, чтобы заработать денег на лечение.

«Его назначили в «Айдар», но он был против, потому что это террористическая организация. Через год он вернулся и сказал, что его уволили за неподчинение приказу, и он сам покинул часть. С началом СВО он вместе со мной раздавал гуманитарную помощь людям в ДНР. Спустя время пришли из комендатуры люди и забрали его», — отметила женщина.

Что известно об осужденных?

По данным ТАСС, большинство осужденных бойцов в период с 2019 по 2022 год прошли обучение в учебном центре ВСУ «Яворовский полигон» в селе Старичи Львовской области. После этого они вступили в 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар», как писал RT, «по мотивам ненависти и вражды в отношении жителей ДНР, ЛНР и РФ», а также «из корыстных побуждений».

«Большинство обвиняемых подписали контракты с группировкой с 2020 по 2021 год, однако среди представших перед судом есть и «ветеран» — Игорь Гайоха. В «Айдаре» он с 14 августа 2014 года. Начинал Гайоха службу в должности сапера и наводчика миномета. Принимал активное участие в боевых действиях в Донбассе против Народной милиции. В соцсетях националист часто постил свои фотографии с оружием, портреты Степана Бандеры, цитаты идеологов УПА» (организация запрещена в России), — говорилось в материале.

Согласно материалам дела, с 2016 по 2022 год Гайоха командовал взводом на боевых позициях в Артемовске, Марьинке, Дзержинске и Северодонецке. Его подразделение участвовало в обстрелах позиций ополченцев в окрестностях сел и поселков ДНР и ЛНР, а перед началом СВО подразделение было переброшено в район Волновахи. 26 марта 2022 года Игорь Гайоха попал в плен.

Еще один ветеран «Айдара» Дмитрий Федченко вступил в нацбат в 2016 году. Служил в должности «водителя - линейного наблюдателя» в отделении связи гаубичной артиллерийской батареи.

В 2018 «Айдар» также вступил Вячеслав Байдюк — он стал помощником гранатометчика. Байдюк успел уволиться до начала СВО, но был арестован за активное участие в так называемой Операции объединенных сил Украины.

Некоторые подсудимые попали в плен в самом начале спецоперации. Так, служивший в «Айдаре» в должности начальника разведки с 2021 года Тарас Радченко оказался там 25 февраля 2022-го. Позже в интервью российским СМИ он рассказал, что ему единственному удалось спастись из-под обстрела в тот день. В начале СВО Радченко «участвовал в управлении боевыми действиями «Айдара» в селе Староигнатьевка и селе Гранитном».

Примерно тогда же в плену оказались командир отделения взвода технических средств разведки Семен Забайрачный, гранатометчики Сергей Никитюк, Виталий Грузинов и Николай Чуприн. Их взяли в районе Волновахи.

«По данным следствия, все трое (Никитюк, Грузинов и Чуприн. — «Газета.Ru») принимали активное участие в боевых действиях против союзных сил. Во время допроса они рассказали, что подписали контракт из-за денег», — говорилось в материале RT.

В интервью российским военкорам они рассказали, что вообще не хотели воевать, раскаиваются перед жителями ДНР и осуждают действия Киева. При этом, как выяснил телеканал, Грузинов был сторонником нацпартии УНА-УНСО (организация запрещена в России) и участвовал в факельных шествиях в честь Степана Бандеры. На момент вступления в «Айдар» он уже был дважды судим за порчу имущества и драку с полицией. Судимость за кражу также имел Никитюк.

Еще трое осужденных — Владимир Макаренко, Роман Недоступ и Александр Таранц, — по данным следствия, служили снайперами и стрелками в 1-й штурмовой роте. Сергей Калинченко командовал 2-м взводом штурмовой роты. Владислав Ермолинский и Виталий Крхалев служили водителями гаубичных и минометных батарей.

Медик Андрей Шолик вступил в «Айдар» в 2021 году. По информации RT, до этого он уже принимал участие в АТО.