Вооруженные силы России поразили цеха производства, сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также склады с боеприпасами и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. По данным Минобороны, поражение было нанесено по целям в 156 районах.

По данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 670 самолетов, 283 вертолета и 107 213 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, были выведены из строя 642 зенитных ракетных комплекса, 26 895 танков и других боевых бронированных машин, 1 636 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 372 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 50 778 единиц специальной военной автомобильной техники.

По данным CNN, положение Вооруженных сил Украины на фронте ухудшается, им приходится отступать на отдельных участках. Такие выводы телеканал сделал из ситуации под Гуляйполем в Запорожской области.

Ранее более 100 БПЛА атаковали Россию.