Пленный ВСУ готов передать России координаты для удара по руководству Украины

ТАС: пленный Чижа из ВСУ готов сдать координаты первых лиц Украины
Станислав Красильников/РИА Новости

Пленный из Вооруженных сил Украины Василий Чижа заявил о готовности передать необходимые координаты украинского руководства для нанесения по ним удара. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос об отношении к Зеленскому, военнопленный заявил, что в очередной раз предлагает дать координаты, чтобы ударить по цели и закончить войну.

«Я уже говорил вашим — возьмите, [ударьте] туда, я покажу куда. И не будет войны», — сказал Чижа.

Боец ВСУ добавил, что сдался в плен Вооруженным силам России, как только его привезли в район Купянска, поскольку ему «эта война совсем не нужна». Он заявил, что принял решение не стрелять и сразу же был готов сдаться России.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие начали уничтожать украинских солдат, расположившихся в лесном массиве вдоль реки Оскол в Купянске Харьковской области. В этом им помогают российские расчеты беспилотников, которые срывают ротации и подвоз боеприпасов ВСУ в районе Купянска.

Ранее Захарова заявила, что Киев не выполнил последние договоренности по обмену пленными.

