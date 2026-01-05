Размер шрифта
Отражена атака еще одного беспилотника на подлете к Москве

Собянин: число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 42
Система ПВО уничтожила еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин

Таким образом, в ночь на 5 января количество уничтоженных БПЛА увеличилось до 42-х.

До этого сообщалось, что системы ПВО сбили над территорией Российской Федерации 41 БПЛА за 3 часа. С 20:00 до 23:00 средствами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат авиационного типа: 14 — над территорией Курской области; 7 — над Московским регионом, в том числе два, направлявшихся на Москву; 6 — над территорией Рязанской области; по 4 — над Белгородской и Липецкой областями; 3 — над Владимирской области; 2 — над Тверской областью; и 1 — над Воронежской области, сообщили в министерстве обороны РФ.

Ранее системы ПВО отразили массированную атаку дронов на 14 регионов РФ.

