Число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, число сбитых на подлете к городу дронов увеличилось до 41.

На фоне атак дронов в аэропортах московского авиационного узла Внуково, Домодедово и Жуковский задержано более 100 рейсов. По меньшей мере три рейса там отменено. В воздушных гаванях были введены временные ограничения.

Вечером 4 января в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за семь часов перехватили и уничтожили 253 украинских БПЛА над регионами России. По информации министерства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать сразу 14 регионов РФ в период с 13:00 до 20:00 мск. В ведомстве уточнили, что для атаки были использованы беспилотники самолетного типа.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.