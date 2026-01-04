Российские «Герани» поразили цеха по производству БПЛА в Харькове

Российские дроны «Герань» нанесли ущерб цехам по производству ударных дронов на заводе «Хартрон-Аркос» в Харькове. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», который связан с российской группировкой войск «Север».

«Точными ударами БПЛА «Герань» поражены цеха по производству ударных дронов самолетного типа на территории завода «Хартрон-Аркос» в Харькове», — пишут авторы канала.

В сообщении отмечается, что на всех участках наступления группировки «Север» в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. На территории региона по выявленным целям точечно работает авиация и тяжелая реактивная артиллерия Вооруженных сил России.

До этого стало известно, что в Харьковской области был ликвидирован капитан сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участник разработки ракет для ударов по РФ Игорь Шпитко. По данным источника ТАСС, в этот же день российские военные ударили по цеху в Харькове, где изготавливали ракетное вооружение для ВСУ. Предполагается, что это может свидетельствовать о причастности капитана к разработке ракет, используемых украинскими войсками для ударов по Российской Федерации.

Ранее ВС России поразили энергообъекты, используемые в интересах ВПК Украины.