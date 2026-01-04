Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Российские «Герани» поразили цеха по производству БПЛА в Харькове

Российские дроны «Герань» поразили завод по производству БПЛА в Харькове
Shutterstock

Российские дроны «Герань» нанесли ущерб цехам по производству ударных дронов на заводе «Хартрон-Аркос» в Харькове. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», который связан с российской группировкой войск «Север».

«Точными ударами БПЛА «Герань» поражены цеха по производству ударных дронов самолетного типа на территории завода «Хартрон-Аркос» в Харькове», — пишут авторы канала.

В сообщении отмечается, что на всех участках наступления группировки «Север» в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. На территории региона по выявленным целям точечно работает авиация и тяжелая реактивная артиллерия Вооруженных сил России.

До этого стало известно, что в Харьковской области был ликвидирован капитан сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участник разработки ракет для ударов по РФ Игорь Шпитко. По данным источника ТАСС, в этот же день российские военные ударили по цеху в Харькове, где изготавливали ракетное вооружение для ВСУ. Предполагается, что это может свидетельствовать о причастности капитана к разработке ракет, используемых украинскими войсками для ударов по Российской Федерации.

Ранее ВС России поразили энергообъекты, используемые в интересах ВПК Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27557149_rnd_9",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+