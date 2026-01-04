Украинские дроны атаковали город Губкин в Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали город Губкин в Белгородской области, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что пострадавшей оказывается вся необходимая помощь.

«Город Губкин атакован беспилотниками ВСУ. Пострадала мирная жительница. Женщину с баротравмой, а также осколочными ранениями спины, рук и ног бригада скорой доставляет в Губкинскую ЦРБ», — отметил губернатор.

На месте атаки дроном произошло возгорание торгового помещения, но его удалось быстро потушить, рассказал Гладков. По его словам, в итоге были повреждены фасад, остекление коммерческого объекта. В результате взрыва беспилотника были выбиты окна восьми квартир трех многоквартирных домов. Осколками посечен автомобиль.

По информации губернатора региона, на месте продолжают свою работу оперативные службы.

2 января ВСУ атаковали пять муниципалитетов в Белгородской области. Тогда Вячеслав Гладков рассказал, что под ударом оказались города Шебекино и Грайворон, а также села Мешковое, Вознесеновка, Бессоновка и другие.

Ранее стало известно, что более 100 БПЛА атаковали Россию.