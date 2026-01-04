Размер шрифта
Беспилотная опасность объявлена в российском регионе

МЧС: в Ульяновской области объявлена беспилотная опасность
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Беспилотная опасность объявлена на территории Ульяновской области, сообщается в приложении МЧС России.

«На территории Ульяновской области объявлен режим «беспилотная опасность», - говорится в сообщении.

В ведомстве также предупредили жителей региона о возможном отключении мобильного интернета.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене угрозы удара БПЛА на территории Россошанского и Острогожского районов. Всего режим опасности атаки беспилотников был введен на территории Борисоглебска, Бутурлиновского, Лискинского и Острогожского районов Воронежской области.

В ночь на 4 января силы ПВО уничтожили в пределах России более ста украинских беспилотников самолетного типа, в том числе более 40 — в небе Брянской области. В Калужской области и Московском регионе более 40 дронов. В Тульской области ликвидировано 5 беспилотных аппаратов. В Крыму, Орловской области и над Азовским морем было сбито по 4 БПЛА. Еще 3 дрона уничтожены в небе Ростовской области, и по одному — в Краснодарском крае, Курской и Тверской областях.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.

