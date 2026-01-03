Размер шрифта
Российский боец уничтожил тяжелый украинский беспилотник с помощью веревки

РИА Новости: морпех ВС РФ сбил украинский БПЛА и сохранил собственный дрон
Кадр из видео/Минобороны РФ

Боец ВС РФ поразил украинский тяжелый беспилотник типа «Баба-Яга» с помощью веревки, при этом собственный разведывательный дрон удалось сохранить. Об этом рассказал РИА Новости оператор подразделения беспилотных систем 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты отряда «Шторм» с позывным «Крепыш».

По его словам, дрон противника применялся для ударов по российским штурмовым подразделениям. «Баба-Яга» обладала мощной боевой частью, способной одним сбросом накрыть всю штурмовую группу, отметил морпех.

При обнаружении вражеского дрона он принял решение сблизиться и с помощью веревки вывести его из строя. По словам «Крепыша», расчет оказался верным — тяжелый БПЛА противника с боевой частью упал на землю, а российский дрон остался цел. Оператор подчеркнул, что при наматывании верёвки на механизм сброса боеприпаса собственного БПЛА она отваливается, что позволяет сохранить дрон.

До этого оператор FPV-дрона с позывным «Филин» двумя точными ударами полностью остановил движение колонны украинской армии на одном из направлений в зоне проведения спецоперации.

Ранее бойцы группировки «Восток» уничтожили четыре станции Starlink.

