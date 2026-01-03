Пожар возник в крупнейшем военном комплексе Венесуэлы

В столице Венесуэле Каракасе после атаки США вспыхнул крупнейший военный комплекс страны Фортэ Тиуна. Об этом сообщает Washington Post (WP).

Уточняется, что в этом комплексе находится штаб-квартира министерства обороны Венесуэлы и армейского командования.

В столице Венесуэлы Каракасе произошло как минимум семь взрывов. По данным изданий, были атакованы военная база Фортэ Тиуна, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды, порт и остров Маргарита в Карибском море. Предположительно, ударам также подверглись генштаб, президентский дворец и нефтеперерабатывающий завод. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страну бомбят ракетами. Американские власти на данный момент никак не комментировали атаку. Территорию вокруг президентского дворца в столице Венесуэлы Каракасе охраняют военные. Организованных туристов из России в Венесуэле по предварительным данным нет, сообщили журналистам в Российском союзе туриндустрии. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее мавзолей бывшего президента Венесуэлы в Каракасе оказался под ударом США.