Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Пожар возник в крупнейшем военном комплексе Венесуэлы

WP: крупнейший военный комплекс Венесуэлы Фортэ Тиуна загорелся после атаки США 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27553429_rnd_9",
    "video_id": "record::d4e9c387-31a6-44d6-b1c1-326b3a678d9e"
}

В столице Венесуэле Каракасе после атаки США вспыхнул крупнейший военный комплекс страны Фортэ Тиуна. Об этом сообщает Washington Post (WP).

Уточняется, что в этом комплексе находится штаб-квартира министерства обороны Венесуэлы и армейского командования.

В столице Венесуэлы Каракасе произошло как минимум семь взрывов. По данным изданий, были атакованы военная база Фортэ Тиуна, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды, порт и остров Маргарита в Карибском море. Предположительно, ударам также подверглись генштаб, президентский дворец и нефтеперерабатывающий завод. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страну бомбят ракетами. Американские власти на данный момент никак не комментировали атаку. Территорию вокруг президентского дворца в столице Венесуэлы Каракасе охраняют военные. Организованных туристов из России в Венесуэле по предварительным данным нет, сообщили журналистам в Российском союзе туриндустрии. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее мавзолей бывшего президента Венесуэлы в Каракасе оказался под ударом США.
 
Теперь вы знаете
Почему лед в коктейле не тонет и скрипит дверь: фундаментальная физика в быту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+