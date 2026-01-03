ТАСС: в Запорожье ликвидировал группу подразделения ВСУ Волки да Винчи

Группировка элитного подразделения Вооруженных сил Украины «Волки да Винчи» уничтожена в поселке Железнодорожное Запорожской области. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.

По его словам, ликвидированы десять военных.

«В Железнодорожном Запорожской области под массированный удар попал очередной взвод элитных боевиков «Волки да Винчи», существенная часть этого взвода уничтожена», — сказал он.

«Волки да Винчи» — это батальон сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Он начинался как подразделение «Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор». До начала специальной военной операции данное формирование считалось элитным, но в боях против Вооруженных сил РФ оно неоднократно несло большие потери.

29 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о продвижении российских войск на Запорожском направлении. По его словам, войска группировки «Днепр» наступают в направлении города Запорожье. Кроме того, уличные бои ведутся в Орехово.

Ранее в ДНР ликвидировали командира батальона 28-й бригады ВСУ Луценко.