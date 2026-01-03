РИА Новости: в районе Волчанских Хуторов ликвидировали две группы ВСУ на БТР

Две штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бронетранспортерах были уничтожены в районе Волчанских Хуторов на харьковском направлении. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, украинские подразделения предприняли попытку выдвижения двумя штурмовыми группами на БТР. В результате комплексного огневого воздействия обе группы были ликвидированы.

До этого агентство писало, что, по данным министерства обороны РФ, украинская армия в 2025 году потеряла в боях около 513480 человек. Наибольшие потери украинские военные понесли в январе (51960), марте (47665) и октябре (47105) прошедшего года. Среднемесячные потери при этом составили около 42,7 тыс. человек.

В 2024 году ВСУ потеряли около 593410 человек. Всего с начала проведения специальной военной операции российские бойцы уничтожили 669 самолетов, 283 вертолета, 106194 дрона, 641 зенитный ракетный комплекс, 26815 танков и боевых бронированных машин, 1634 реактивные системы залпового огня, 32275 артиллерийских орудий и минометов, 50464 единицы автотранспорта противника.

Ранее на Украине ликвидировали одного из разработчиков ракет для ВСУ.