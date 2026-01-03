Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

На харьковском направлении уничтожили две штурмовые группы ВСУ

РИА Новости: в районе Волчанских Хуторов ликвидировали две группы ВСУ на БТР
Станислав Красильников/РИА Новости

Две штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бронетранспортерах были уничтожены в районе Волчанских Хуторов на харьковском направлении. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, украинские подразделения предприняли попытку выдвижения двумя штурмовыми группами на БТР. В результате комплексного огневого воздействия обе группы были ликвидированы.

До этого агентство писало, что, по данным министерства обороны РФ, украинская армия в 2025 году потеряла в боях около 513480 человек. Наибольшие потери украинские военные понесли в январе (51960), марте (47665) и октябре (47105) прошедшего года. Среднемесячные потери при этом составили около 42,7 тыс. человек.

В 2024 году ВСУ потеряли около 593410 человек. Всего с начала проведения специальной военной операции российские бойцы уничтожили 669 самолетов, 283 вертолета, 106194 дрона, 641 зенитный ракетный комплекс, 26815 танков и боевых бронированных машин, 1634 реактивные системы залпового огня, 32275 артиллерийских орудий и минометов, 50464 единицы автотранспорта противника.

Ранее на Украине ликвидировали одного из разработчиков ракет для ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27552037_rnd_2",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+