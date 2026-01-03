Размер шрифта
Российские военные заявили об ударах ВСУ по своим под Красноармейском

РИА Новости: ВСУ ударили дронами по своим подразделениям под Красноармейском
Anatolii Stepanov/Reuters

Под Красноармейском в ДНР беспилотники ВСУ во время боя нанесли удары по собственным подразделениям. Об этом РИА Новости сообщил старший расчета подразделения беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным «Енот».

По его словам, группа украинских военных выдвинулась на автомобиле в сторону российских позиций и после остановки высадилась в лесополосе. После обнаружения по ней было открыто огневое воздействие со стороны российских подразделений.

Он уточнил, что в ходе боя было зафиксировано применение беспилотников, несколько из которых удалось сбить. При этом, как сообщил военнослужащий со ссылкой на доклады пехоты, два дрона начали сбрасывать боеприпасы по подразделениям ВСУ, находившимся поблизости.

Недавно пленный украинский военнослужащий Сергей Луцюк заявил, что командование заставляло его 1,5 месяца лежать в окопе под Димитровом в Донецкой народной республике. Он принял решения сдаться в плен.

Ранее появился рассекреченный документ об отводе сил ВСУ из ряда районов Донбасса.

