Российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны (МО) России.

«Нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, уничтожены склад горючего и пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 144-х районах.

В ходе операции использовались боевые самолеты, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

30 декабря российские военные поразили более 15 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Дружковка в Донецкой народной республике (ДНР).

По данным Минобороны РФ, задачи выполнили расчеты центра «Рубикон». С помощью дронов они уничтожили украинские танки Т-64БВ и Т-80У, один танк Leopard 1А5 немецкого производства, самоходную артиллерийскую установку М109А6 «Паладин» и бронетранспортер М113.

Ранее Герасимов раскрыл, что в декабре ВС России освободили более 700 квадратных км в зоне СВО.