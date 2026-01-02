Губернатор Запорожской области сообщил об обстреле Каменки-Днепровской

Со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведется артиллерийский обстрел, произошло не менее пяти взрывов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Информации о пострадавших не поступало», — заявил он.

По словам губернатора, на данный момент опасность повторных ударов сохраняется.

До этого он сообщал, что более 17 тыс. чел. остались без электричества в Запорожской области. Чиновник уточнил, что аварийная ситуация затронула жителей Михайловского и Васильевского муниципальных округов. Специалисты уже начали восстановительные работы.

Глава региона отметил, что в Запорожской области без электричества после последней атаки противника остались 1777 абонентов. Основной удар ВСУ пришелся по электросетям, которые обеспечивают жителей Каменско-Днепровского муниципального округа.

