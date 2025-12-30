Российские военнослужащие поразили более 15 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Дружковка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

По данным ведомства, задачи выполнили расчеты центра «Рубикон». С помощью дронов они уничтожили украинские танки Т-64БВ и Т-80У, один танк Leopard 1А5 немецкого производства, самоходную артиллерийскую установку М109А6 «Паладин» и бронетранспортер М113.

В заявлении уточняется, что бойцы ВСУ пытались увезти бронетехнику из-под ударов российских беспилотников. В том числе речь идет о танке Leopard 1А5.

29 декабря в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Дибров в ДНР. В сражениях за село участвовали подразделения группировки российских войск «Запад». Бойцы этой же группировки за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в районе населенных пунктов Красный Лиман, Ильичевка, Дробышево в ДНР и Подолы, Купянск-Узловой, Глушковка в Харьковской области.

Ранее российские военные взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР, включая Димитров.