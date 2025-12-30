Российские войска сорвали попытку контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ), начали атаковать и наступают «широким фронтом» на Сумском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По информации авторов канала, оперативная обстановка для ВСУ на этом направлении стремительно ухудшается — российским бойцам удалось продвинуться к центру Андреевки, взять под контроль окрестности Константиновки и начать битву за Кондратовку, взяв населенный пункт в клещи.

Как пишут военкоры, в ходе наступательной операции Вооруженные Силы России (ВС РФ) значительно увеличили площадь подконтрольных территорий к северу от Сум. По их данным, сейчас она составляет свыше 230 кв.км. При этом около 50 кв. км в регионе считаются серой зоной, отмечают военкоры. Минобороны пока не комментировало эту информацию.

До этого в российских силовых структурах сообщали о том, что ВСУ с большими потерями отводят силы двух бригад, а также спецназ погранслужбы вглубь Сумской области. По словам подпольщика Сергея Лебедева, российские силы ранее уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ на разрушенной ферме под Сумами. Там же у украинских бойцов был оборудован полевой склад.

Ранее на Украине сообщили о продвижении армии России на севере Сумской области.