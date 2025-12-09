ТАСС: наемники из Франции хотят заехать в Херсон для помощи ВСУ с разведкой

Группа наемников из Франции хочет заехать в Херсон, чтобы помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в разведке. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

«По составу неизвестно, но группа вроде как небольшая — человек 20», — рассказал собеседник агентства.

Также он рассказал о случае, который произошел с одним из канадских наемников ВСУ. Военный за доллары купил дом в Николаеве на юге Украины, однако соседи рассказали координаты его нового жилья, и туда «случайно прилетело». Канадец оказался ранен и на прошлой неделе отправился на родину. В подполье уточнили, что в украинских СМИ эту информацию не освещали.

По данным российских силовых структур на начало сентября 2025 года, в рядах Вооруженных сил Украины воюет более 20 тысяч иностранных наемников. Источник отметил, что поток наемников в ряды ВСУ сокращается, но не прекращается. Отмечается, что выросло число ветеранов Вооруженных сил США, желающих воевать на стороне Украины, чтобы перезагрузить свою военную карьеру.

Ранее экс-разведчик сообщил, что французам предлагают большие деньги за бои в рядах ВСУ.