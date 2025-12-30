В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы противовоздушной обороны наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.

До этого в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны Вооруженных Сил России (ВС РФ) за сутки перехватили и ликвидировали три снаряда американской РСЗО HIMARS и 18 беспилотников самолетного типа.

Накануне российские силы отразили атаку 91 украинского дрона на государственную резиденцию президента РФ, расположенную в Новгородской области. Над Новгородской областью перехвачен 41 украинский дрон, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, еще 49 дронов, летевших в направлении Новгородской области, перехвачены над Брянской областью и еще один, летевший в том же направлении, — над Смоленской областью. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Сам глава государства в этот момент находился в Москве — проводил рабочие мероприятия в Кремле.

Ранее в Минобороны рассказали об ударах ВС РФ по пунктам временной дислокации ВСУ.