Житель ЛНР пострадал в результате украинской атаки

Водитель легковушки ранен в результате атаки украинского дрона в ЛНР
«Газета.Ru»

Мирный житель ранен в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому автомобилю в Сватово ЛНР. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

«Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль на выезде из Сватово. Молодой мужчина, водитель легковушки, доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

Сообщается, что у пострадавшего диагностированы осколочные ранения.

Незадолго до этого сообщалось, что в ходе атаки беспилотников ВСУ пострадали два мирных жителя Горловки в ДНР. Также были повреждены два гражданских автомобиля, уточнил мэр города Иван Приходько.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области после атаки дрона пострадал ребенок.

