Появилось видео атаки «Герани» с необычным звуком по Днепропетровску

Удар БПЛА «Герань» по вышке телецентра в Днепропетровске попал на видео
Ночная атака беспилотника «Герань» по зданию Днепропетровского телецентра, в котором расположены офисы украинских медиакомпаний, попала на видео. Кадры опубликовал украинский Telegram-канал «Труха Украина».

Ролик снял один из жителей города. На кадрах можно заметить несколько ярких вспышек в небе с характерным «тракторным» звуком.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Нечаевка Днепропетровской области. По данным оборонного ведомства, боевую задачу выполнили подразделения российской группировки войск «Восток» в ходе продвижения в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Удары по объектам украинской инфраструктуры российские войска начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым российские власти усмотрели причастность украинских спецслужб. Российская сторона наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее в сеть попало видео удара трехтонной российской бомбы по зданию с бойцами ВСУ.

