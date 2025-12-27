Украинский БПЛА повредил объект теплоснабжающей организации в Горловке в ДНР

В Горловке Донецкой народной республики зафиксировано повреждение объекта теплоснабжения в результате атаки беспилотного летательного аппарата, принадлежащего украинским вооруженным формированиям. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе Горловки поврежден объект теплоснабжающей организации», – говорится в посте градоначальника.

Горловка, расположенная в 50 км к северу от Донецка, является крупным промышленным центром ДНР, где функционируют химический концерн «Стирол» и угольные шахты. До начала конфликта в Донбассе население города превышало 250 тысяч человек.

19 декабря в результате обстрела Горловки, осуществленного украинскими войсками, в городе зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали школа, детский сад, колледж, пять многоквартирных и пять частных жилых домов.

Ранее почти 40 БПЛА атаковали один регион России за два часа.