Российские военные в течение суток поразили аэродромную и портовую инфраструктуру, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также объекты энергетики, обеспечивающие деятельность армии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Кроме того, уничтожены места производства ударных беспилотников и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По данным российского оборонного ведомства, атаки производились с помощью авиации, ударных беспилотников, ракетных войск, а также групп артиллерии.

25 декабря в результате удара по 103-й бригаде территориальной обороны ВСУ были ликвидированы несколько украинских командиров в районе Павловки в Сумской области. Кроме того, в результате были зафиксированы значительные потери среди личного состава армии противника.

Ранее российский танк отвлек на себя внимание ВСУ и обеспечил продвижение штурмовиков.