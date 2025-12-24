Обнаружен черный ящик самолета, в котором летели ливийские военные

Обнаружен черный ящик самолета с ливийским военным командованием, упавшего близ Анкары. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая.

«Черный ящик был найден в 02:45 в среду по местному времени (совпадает с московским. — «Газета.Ru»). Проводится всестороннее расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время», — говорится в сообщении.

На борту самолета Falcon 50 находился начальник штаба ВС Ливии Мухаммед аль-Хаддад.

Вечером 23 декабря турецкий телеканал NTV сообщил, что частный самолет Falcon 50 главы генштаба Ливии перестал выходить на связь через 19 минут после вылета из аэропорта Эсенбога. Эту информацию позже подтвердил глава МВД Турции Али Ерликая, добавив, что от борта поступил сигнал об экстренной посадке у района Хаймана.

Ранее были опубликованы кадры с места крушения борта с главой генштаба Ливии аль-Хаддадом.