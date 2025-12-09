На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Румынии оценил уровень защиты границ страны от беспилотников

Президент Дан признал, что на востоке Румынии не хватает антидроновых средств
true
true
true
close
IMAGO/Alex Nicodim/Global Look Press

Румыния не обладает достаточным количеством противодроновых средств на востоке страны. Об этом заявил румынский президент Никушор Дан в интервью французской газете Le Monde.

В конце ноября военно-воздушные силы Румынии зафиксировали вторжение беспилотников в воздушное пространство страны. На перехват были отправлены четыре самолета-истребителя, которые не сбили воздушную цель.

Дан заявил, что Румыния готова к дронам, прилетающим со стороны Одесской области Украины, но в данном случае БПЛА пролетел дальше на запад, через территории Молдавии, чего раньше не случалось.

«У нас не было достаточно [средств] защиты на земле в этом месте», — сказал политик.

Президент также подчеркнул, что Румыния получила от США новую радиолокационную станцию, но ее еще предстоит адаптировать для обнаружения БПЛА, летающих на очень низкой высоте.

3 декабря стало известно, что ВМС Румынии уничтожили используемый Украиной морской беспилотный аппарат Sea Baby, обнаруженный в Черном море недалеко от крупнейшего порта страны Констанцы. По данным румынского минобороны, дрон нейтрализовали водолазы при помощи управляемого взрыва. Инцидент произошел на фоне серии атак морских беспилотников на танкеры — по данным СМИ, за ними может стоять Киев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал «горькой иронией» инцидент с дроном у берегов Румынии.

