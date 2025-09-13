В Румынии перехватили БПЛА

В воздушном пространстве Румынии заметили неизвестный БПЛА. Об этом сообщает телеканал CNN.

На перехват беспилотника были направлены два истребителя F-16 НАТО, базирующиеся на авиабазе Фетешти.

В 18:12 (19:12 по мск) жителей Тулчи в Румынии предупредили о возможной атаке с воздуха. В 18:23 истребители F-16 обнаружили дрон при патрулировании воздушного пространства. В 18:45 было констатировано падение БПЛА в 20 км к юго-западу от Килии.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее Польша вернула на аэродромы поднятые из-за БПЛА самолеты.