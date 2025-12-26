Путин заявил о росте производства особо востребованного вооружения

Путин: с 2022 года в России кратно вырос выпуск особо востребованного вооружения

Производство особо востребованных в ходе СВО вооружений в РФ увеличилось кратно с 2022 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы, передает сайт Кремля.

По его словам, за три года более чем в 22 раза возросло производство средств поражений и боеприпасов, в 12,5 раза стали больше выпускать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в 4,6 раза выросло производство военной авиатехники и в 2,2 раза увеличилось производство бронетанкового вооружения.

Глава государства призвал продолжить развитие испытательной, полигонной базы для вооружений, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также разработку передовых материалов.

Путин добавил, что данные вопросы направлены на закрепление преимущества российского оружия и техники. Помимо этого, по словам президента, реализация данных идей позволит обеспечить инновационное развитие всей промышленности.

