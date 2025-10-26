На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о состоявшихся в РФ испытаниях перспективных образцов вооружения

Путин: Россия на этой неделе провела испытания перспективных образцов вооружения
true
true
true

Россия в ходе тренировки ядерных сил, которая состоялась на текущей неделе, провела испытания перспективных образцов вооружений. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

В воскресенье, 26 октября, глава государства посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Здесь он провел совещание с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в специальной военной операции (СВО) на Украине.

«На этой неделе российскими Вооруженными силами была проведена тренировка стратегических наступательных сил, в ходе которой выполнены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил Российской Федерации, а также осуществлены испытания перспективных образцов вооружения», — рассказал Путин.

22 октября ВС РФ под руководством президента страны отработали применение наземной, морской и авиационной составляющих стратегических ядерных сил. В пресс-службе Кремля сообщили, что в рамках тренировки военнослужащие запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» с космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке. Также с атомной подводной лодки «Брянск», находившейся в акватории Баренцева моря, была запущена баллистическая ракета «Синева».

Ранее в США заявили, что ядерные силы России обладают полным паритетом.

