Минобороны: российские силы ПВО сбили шесть авиационных бомб в зоне СВО

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть управляемых авиационных бомб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 472 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Также в Минобороны рассказали, что российские военные в течение суток поразили аэродромную и портовую инфраструктуру, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также объекты энергетики, обеспечивающие деятельность армии.

Кроме того, уничтожены места производства ударных беспилотников и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По данным российского оборонного ведомства, атаки производились с помощью авиации, ударных беспилотников, ракетных войск, а также групп артиллерии.

