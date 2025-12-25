На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЛНР обнаружили на дереве украинский дрон

В Кировске в ЛНР на дереве обнаружили дрон ВСУ с боевой частью
true
true
true
close
Telegram-канал Правительство ЛНР

В городе Кировск Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на дереве. Об этом сообщило правительство ЛНР в Telegram-канале.

«В Кировске на дереве обнаружен вражеский БПЛА самолетного типа с боевой частью. Место оцеплено, проводятся оперативные мероприятия», — говорится в сообщении.

17 декабря обломки БПЛА упали в нескольких местах в Краснодарском крае. В Красноармейском районе фрагменты беспилотников были обнаружены по девяти адресам. Также части дронов упали в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский. В результате инцидента пострадавших нет.

16 декабря в Ленинградской области обнаружили взрывоопасные обломки беспилотника, сбитого российскими средствами противовоздушной обороны. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, обломки выявили между населенными пунктами Кириши и Будогощь.

Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России.

