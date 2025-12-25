На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военкор заявил о «колоссальных» репутационных потерях «Ахмата» из-за конфликта с Дивничем

Военкор Стешин: «Ахмат» понес репутационные потери из-за конфликта с Дивничем
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин считает, что спецназ «Ахмат» понес «колоссальные» репутационные потери из-за скандала с бойцом ММА Максимом Дивничем. Свое мнение журналист высказал в Telegram-канале.

«Репутационные потери колоссальные, и не у Дивнича. У него строго наоборот — ровный парень», — написал Стешин.

Военкор назвал эту ситуацию «гражданским межнациональным конфликтом нового времени». По его мнению, инцидент по факту завершился «в ручном режиме», а не «по закону и в беспристрастном суде». Стешин считает, что представителям «Ахмата» не удалось одержать верх над Дивничем из-за «мироощущения и целеполагания». Он обратил внимание на то, что в любом конфликте не надо выгораживать своих, «тем более, если они не правы», а надо судить справедливо, как это делал «Соломон и остался в людской памяти на века».

23 декабря военнослужащие «Ахмата» опубликовали ролик, в котором призвали привлечь Дивнича к ответственности за «разжигание межконфессиональной и межнациональной розни». На кадрах можно увидеть несколько десятков спецназовцев, стоящих в лесу с оружием в руках. Призыв был направлен к органам прокуратуры, Следственному комитету, ФСБ и МВД России.

В тот же день боец ММА Максим Дивнич в своем Telegram-канале ответил спецназовцам, назвав их обвинения в дискредитации Вооруженных сил России «смешными». По его словам, записанный бойцами «Ахмата» ролик, является попыткой лишний раз «дестабилизировать обстановку на фронте и в тылу».

Конфликт Дивнича и спецназа «Ахмат» тянется по меньшей мере с лета текущего года. Тогда широкую огласку получила драка в Луганске, участниками которой были спортсмен и один из бойцов «Ахмата».

Ранее Дивнич заявил о необходимости провести специальную военную операцию внутри России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами