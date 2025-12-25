Военкор заявил о «колоссальных» репутационных потерях «Ахмата» из-за конфликта с Дивничем

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин считает, что спецназ «Ахмат» понес «колоссальные» репутационные потери из-за скандала с бойцом ММА Максимом Дивничем. Свое мнение журналист высказал в Telegram-канале.

«Репутационные потери колоссальные, и не у Дивнича. У него строго наоборот — ровный парень», — написал Стешин.

Военкор назвал эту ситуацию «гражданским межнациональным конфликтом нового времени». По его мнению, инцидент по факту завершился «в ручном режиме», а не «по закону и в беспристрастном суде». Стешин считает, что представителям «Ахмата» не удалось одержать верх над Дивничем из-за «мироощущения и целеполагания». Он обратил внимание на то, что в любом конфликте не надо выгораживать своих, «тем более, если они не правы», а надо судить справедливо, как это делал «Соломон и остался в людской памяти на века».

23 декабря военнослужащие «Ахмата» опубликовали ролик, в котором призвали привлечь Дивнича к ответственности за «разжигание межконфессиональной и межнациональной розни». На кадрах можно увидеть несколько десятков спецназовцев, стоящих в лесу с оружием в руках. Призыв был направлен к органам прокуратуры, Следственному комитету, ФСБ и МВД России.

В тот же день боец ММА Максим Дивнич в своем Telegram-канале ответил спецназовцам, назвав их обвинения в дискредитации Вооруженных сил России «смешными». По его словам, записанный бойцами «Ахмата» ролик, является попыткой лишний раз «дестабилизировать обстановку на фронте и в тылу».

Конфликт Дивнича и спецназа «Ахмат» тянется по меньшей мере с лета текущего года. Тогда широкую огласку получила драка в Луганске, участниками которой были спортсмен и один из бойцов «Ахмата».

Ранее Дивнич заявил о необходимости провести специальную военную операцию внутри России.