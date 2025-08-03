Практическая часть учений России и Китая проходит в Японском море

ТОФ: практическая часть учений ВМФ России и ВМС Китая началась в Японском море

В Японском море началась практическая часть учений ВМФ России и ВМС Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, передает ТАСС.

«Корабли и суда ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая вышли в Японское море из Владивостока для проведения практической части совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие - 2025», — сказали в пресс-службе.

До этого в Тихоокеанском флоте сообщали, что совместное российско-китайское военно-морское учение «Морское взаимодействие-2025» запланировано на 1-5 августа, оно пройдет в Японском море.

Цель учений — обмен опытом военных моряков Военно-морского флота Российской Федерации и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. В пресс-службе подчеркнули, что маневры носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран.

Корабли двух стран будут улучшать совместные мероприятия по обнаружению и спасению на море, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов боевой подготовки Тихоокеанского флота.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия наращивает обмен военными технологиями с КНР, Ираном, КНДР.