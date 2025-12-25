ТАСС: танк Т-72Б3М обеспечил продвижение штурмовиков, взяв удар на себя

Экипаж танка Т-72Б3М взял удар на себя, чтобы дать возможность штурмовым группам группировки войск «Север» пройти и уничтожить опорный пункт противника. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Командир взвода с позывным Штора объяснил, что перед экипажем танка стояла «задача демонстративных действий».

«Нужно все внимание отвлечь на себя, чтобы штурмовые группы зашли в соседнюю лесополосу с минимальным огневым воздействием. Задачу выполнили, огневая группа зашла и закрепилась», — подчеркнул командир.

Он добавил, что во время выполнения задачи по танку била артиллерия и украинские дроны, но машина прошла все испытания.

До этого в Минобороны сообщили, что расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении.

Отмечается, что расчет в ходе выполнения задачи по поддержке наступательных действий штурмовых подразделений на указанном направлении выполнил залп 220-мм реактивными зажигательными снарядами по противнику. После выполнения задачи российские военные оперативно покинули боевую позицию.

Ранее российские военные заняли Заречное.