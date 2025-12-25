На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сирии задержали лидера ячейки террористов в Дамаске 

МВД Сирии: в пригороде Дамаска задержан главарь ячейки «Исламского государства»
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

В результате спецоперации силовых структур Сирии был задержан главарь ячейки «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ) в Дамаске. Об этом говорится в распространенном в социальной сети X заявлении генерала МВД Ахмеда ад-Даллати.

Он сообщил, что подразделения внутренней безопасности в сотрудничестве с военной разведкой и силами международной коалиции провели операцию по уничтожению оплота ИГ в пригороде Дамаска Муадамия. В результате были задержаны главарь столичной террористической ячейки Таха аз-Зуаби и его сообщники, у которых изъяли пояса с взрывчаткой и оружие.

По словам генерала, значительное содействие поимке террористов оказали местные жители, которые сообщили правоохранительным органам о существовании ячейки «Исламского государства».

Ад-Даллати подчеркнул, что по структуре ИГ был нанесен серьезный удар, свидетельствующий о готовности силовых структур противостоять любой угрозе стабильности в Дамаске и его пригородах.

24 декабря сообщалось, что бойцы спецподразделений сил внутренней безопасности Сирии преследуют банду боевиков в окрестностях города Латакия.

Ранее боевики напали на американских и сирийских военных в районе Пальмиры.

