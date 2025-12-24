В Сирии проводят операцию по ликвидации боевиков в окрестностях Латакии

Бойцы спецподразделений сил внутренней безопасности Сирии преследуют банду боевиков в окрестностях города Латакия. Об этом сообщил Ikhbariya представитель МВД республики.

«Бойцы спецназа вступили в столкновение с членами банды при проведении зачистки на одной из ферм в селении Баабда», — сказал собеседник телеканала.

По его словам, в ходе операции боевики оказали сопротивление силовикам, однако понесли потери и отступили. В настоящий момент силы безопасности Сирии ведут преследование преступников, заключил он.

В ноябре в горном районе Шейх-Бадр в окрестностях города Тартус была проведена другая операция, в ходе которой члены вооруженной банды были окружены. Власти задержали 13 разыскиваемых лиц, а также изъяли большое количество оружия и боеприпасов.

В том же месяце МВД Сирии задержало 71 человека в ходе превентивной операции по борьбе с ячейками террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Сообщалось, что силы безопасности провели 61 рейд в разных провинциях страны.

Ранее боевики напали на американских и сирийских военных в районе Пальмиры.