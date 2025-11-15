В Иране подтвердили задержание нефтяного танкера

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер, который следовал в Сингапур. Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСИР, передает Sepahnews.

«Вчера утром в 07:30 (07:00 мск. — «Газета.Ru») подразделения быстрого реагирования ВМС КСИР наблюдали за передвижением нефтяного танкера под названием Talara и флагом Маршалловых Островов. После получения от судебных органов разрешения на задержание судна подразделения КСИР приступили к его перехвату», — сказано в заявлении.

Танкер перевозил 30 тысяч тонн нефтепродуктов и направлялся в Сингапур.

В Военно-морских силах КСИР заявили, что данная операция была успешно проведена в рамках их законных обязанностей по защите национальных интересов и ресурсов Ирана.

Накануне агентство Associated Press со ссылкой на анонимного американского чиновника рассказало о задержании танкера Talara. Судно было направлено в иранские территориальные воды.

Кипрская управляющая компания Columbia Shipmanagement, ответственная за танкер, заявила о потере связи с ним. По информации агентства, «соответствующие органы» были уведомлены об инциденте. Компания сообщила об активном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами, включая службы морской безопасности и судовладельца, для восстановления связи.

Ранее в Южной Корее задержали российское рыболовецкое судно.