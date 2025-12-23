Израиль оценил способность С-500 обнаруживать F-35

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» сможет обнаружить малозаметный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II на большом расстоянии. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что российская ЗРС может следить за истребителями на расстоянии сотен километров.

Собеседник издания добавил, что сопровождать малозаметную цель и наводить на нее оружие достаточно сложно.

По данным издания, после полноценного развертывания С-500 сможет сбивать спутники и другие космические объекты.

17 декабря министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что на боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой (ЗРС) С-500 «Прометей».

По словам министра, из-за существующих угроз военной безопасности РФ создает современную и высокотехнологичную армию. Так, в воздушно-космических силах (ВКС РФ) впервые создана дивизия ПВО-ПРО.

Ранее в США отметили преимущества российской системы С-500 «Прометей».