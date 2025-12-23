На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Израиль оценил способность С-500 обнаруживать F-35

Jerusalem Post: российская система С-500 сможет обнаружить истребитель F-35
true
true
true
close
Минобороны РФ

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» сможет обнаружить малозаметный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II на большом расстоянии. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что российская ЗРС может следить за истребителями на расстоянии сотен километров.

Собеседник издания добавил, что сопровождать малозаметную цель и наводить на нее оружие достаточно сложно.

По данным издания, после полноценного развертывания С-500 сможет сбивать спутники и другие космические объекты.

17 декабря министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что на боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой (ЗРС) С-500 «Прометей».

По словам министра, из-за существующих угроз военной безопасности РФ создает современную и высокотехнологичную армию. Так, в воздушно-космических силах (ВКС РФ) впервые создана дивизия ПВО-ПРО.

Ранее в США отметили преимущества российской системы С-500 «Прометей».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами