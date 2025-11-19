На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп анонсировал начало работы по созданию новейшего истребителя F-47

Трамп: США начали работу по созданию нового истребителя F-47
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Работа по созданию новейшего американского истребителя F-47 уже началась. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Первые летные испытания американского истребителя шестого поколения F-47, создаваемого в рамках программы «Господство в воздухе нового поколения» (NGAD), запланированы на 2028 год.

Подробности проекта засекречены. Известно лишь, что F-47 будет иметь радиус действия более 1,6 тысячи километров, скорость свыше двух Махов (около 2248 км/ч) и передовые технологии снижения заметности. Известно, что Военно-воздушные силы США планируют закупить не менее 185 таких самолетов, стоимость каждого из которых может превышать $300 млн.

Разработка F-47 реализуется в рамках инициативы NGAD, которая также включает создание беспилотных спутников, новых двигателей, вооружения, систем радиоэлектронной борьбы и управления боевыми действиями.

Ранее на Западе усомнились в способности РФ создать «опережающий физику» МиГ-41.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами