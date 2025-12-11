Руководителя отдела зенитного вооружения 3-го ЦНИИ МО РФ обвиняют во взятках

Московский гарнизонный военный суд рассматривает дело против начальника отдела зенитного вооружения ФГБУ «3 ЦНИИ» Министерства обороны РФ Евгения Лайко. Ему предъявлены обвинения в получении взяток на общую сумму 11 млн рублей, а также в мошенничестве, пишет ТАСС.

«Евгений Лайко обвиняется в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере – от исполнительного директора ООО «НПП «Александр» Вячеслава Семенова и от руководителя ООО «Техмет 18» Максима Тулкина, а также в особо крупном и крупном мошенничествах», — указывается в документах.

По данным следствия, в 2020 году Вячеслав Семенов обратился к Лайко с просьбой о поддержке в продвижении продукции ООО «НПП «Александр», специализирующегося на производстве оптических приборов специального и военного назначения, включая приборы для ПВО. Лайко согласился оказать содействие за денежное вознаграждение.

С начала 2021 года по июнь 2025 года Семенов передал Лайко около 8 млн рублей за продвижение продукции компании, составление проектов тактико-технических требований без завышения параметров, а также за проведение испытаний изделий. На протяжении этого периода Семенов ежемесячно передавал деньги в конвертах: сначала по 100 тысяч рублей, затем по 150 тысяч рублей.

Передача денег осуществлялась в туалетах различных ресторанов – Семенов оставлял конверт с деньгами в кабинке, куда впоследствии заходил Лайко и забирал его. В тех случаях, когда Лайко требовалось получить сразу несколько миллионов рублей, он приезжал за деньгами в офис к Семенову.

В мае 2025 года Семенов добровольно явился в правоохранительные органы, чтобы прекратить незаконную деятельность. Оперативно-разыскные мероприятия, проведенные правоохранительными органами, подтвердили факт получения взяток Евгением Лайко.

Помимо этого, Лайко получил взятку в размере 3 млн рублей от руководителя ООО «Техмет 18» Максима Тулкина за оказание протекции в продвижении продукции указанного предприятия.

Ранее суд в Петербурге арестовал фигурантов дела о взятке за аренду земли Минобороны.